Чтобы стать умнее, женщинам нужно накапливать жир

Ученые Калифорнийского университета провели эксперимент, результаты которого можно назвать сенсационными.

После долгих исследований 16-ти тысяч женщин разной комплекции, ученые выяснили, что дамы, чьи формы мы чаще всего называем пышными, обладают лучшими умственными способностями, чем худые женщины. Например, представительницы слабого пола с не совсем идеальными формами показали наиболее высокие результаты в тестах на IQ.

Однако ученые пошли еще дальше в своих выводах. По их мнению, дети, рожденные от женщин с избыточным весом, как правило становятся умнее и сообразительнее своих свертников.

Кроме высоких результатов тестов, ученые в качестве доказательства своей теории используют кислоту Omega-3, которая содержится в жировых тканях организма: именно она помогает развивать интеллект. А у кого ее больше - у толстых или у худых - понятно и без научных исследований.

newsland.ru