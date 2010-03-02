Счастливый брак защищает мужчин от инсульта

Исследователи из Тель-Авивского университета (Израиль) утверждают, что у мужчин, счастливых в браке, значительно снижен риск смертельного инсульта.

Ученые проанализировали данные более 10 тысяч госслужащих мужского пола, которые приняли участие в Израильском исследовании ишемической болезни сердца в 1963 году.

Средний возраст участников на тот момент составлял 49 лет. Пользуясь данными загсов и медицинской документацией, специалисты выяснили причины смерти добровольцев, умерших до 1997 года, после которого в записи о смерти перестали включать код ее причины.

Оказалось, что из мужчин, которые в 1963 году были одиноки, в течение последующих 34 лет от инсульта умерло 8,4%. У женатых это число составляло 7,1%, передает medportal.ru.

После введения поправок на возраст, социоэкономический статус, размер семьи, курение, а также наличие ожирения, гипертонии и диабета, разница рисков у женатых и одиноких мужчин составила 64%.

В 1965 году участников того же исследования попросили оценить свой брак как очень благополучный, довольно благополучный, не особо благополучный и неблагополучный.

Пользуясь этими данными, специалисты выяснили, что у мужчин, недовольных браком, риск смертельного инсульта также на 64% выше, чем у счастливо женатых.

Ученые также планируют провести подобное исследование среди женщин.

focus.ua