После пересадки яичника женщина родила двоих детей

У 27-летней Стинне Хольм Бергхольдт из Оденсе (Дания) в 2004 году был диагностирован рак в виде саркомы Юинга. Часть ее правого яичника была удалена и заморожена перед химиотерапией. При этом несколько лет назад она лишилась левого яичника из-за кисты, которая, оказалась доброкачественной. Лечение привело к победе над болезнью, однако, как обычно бывает при такой терапии, лекарства привели к наступлению менопаузы.

В конце 2005 года шесть тонких полосок ткани яичника были подсажены обратно к тому, что осталось от ее правого яичника, и он нормально заработал. Затем, после краткого гормонального курса для стимуляции производства яйцеклеток Бергхольдт забеременела и в феврале 2007 года родила свою первую дочь, которую назвали Авиайа.

Через год женщина снова обратилась к врачам с просьбой об экстракорпоральном оплодотворении. Однако тест показал, что она уже беременна. В сентябре 2008 года на свет появилась Лукка.

Криоконсервация яичников на данный момент помогла родиться еще семи детям, но никогда прежде женщине, прошедшей подобное испытание, не удавалось стать матерью дважды. Европейское общество репродукции человека и эмбриологии курировало лечение женщины. И, выдержав полуторагодичную паузу, врачи сообщили о своих успехах в журнале Human Reproduction.

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