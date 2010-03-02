В столице Киргизии произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло рано утром во вторник, 2 марта, на севере Киргизии. Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, находился в 75 километрах к юго-востоку от Бишкека, сообщает AFP.

В Бишкеке, сообщили американские сейсмологи, в 07:55 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Представители Института сейсмологии киргизской Национальной академии наук, рассказали РИА Новости, что эпицентр землетрясения находился в 22 километрах к югу от районного центра села Кочкора.

Киргизские сейсмологи, применяющие для оценки землетрясений 12-балльную шкалу Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64) , сообщили, что Бишкеке ощущались толчки в 3,5-4 балла, в городе Кант - 4 балла.

В МЧС Киргизии российскому информагентству сообщили, что данных о пострадавших и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало.

В октябре 2008 года в результате землетрясения, эпицентр которого находился в Таджикистане, в киргизском селе Нура погибли более 70 человек, не менее 100 получили ранения. 90 процентов зданий в этом населенном пункте было разрушено.

Лента.ру