Простой путь к долголетию

Каждый из нас проявляет внимание к состоянию собственного здоровья по-разному, но все же оптимальным вариантом является тот, который не требует от человека приложения неимоверных сил, ведь стоит лишь попытаться сделать свой образ жизни наиболее правильным, чтобы можно было вести речь о долголетии, а это значит, что достаточно лишь немного поменять привычный распорядок дня.

Ведь вполне реально не пользоваться лифтом, предпочтя скорость подъема более медленному восхождению по лестнице, да и от услуг общественного транспорта стоит отказываться при каждом удобном случае, ведь зачастую можно добраться к нужному пункту назначения пешком, следует уделить немного внимания и своему пищевому рациону, ну и обратить внимание еще на ряд некоторых мелочей…

Согласитесь, ведь требования вполне приемлемы, особых усилий не требуют, но зато результат будет удивительным.

Попробуйте последовать тем несложным правилам, о которых мы вам поведаем в данной статье, и, поверьте, вы сможете продлить годы своей жизни на неопределенный срок.

Для начала, возьмите себе за правило позитивно смотреть на мир, больше улыбайтесь, а еще лучше смейтесь, ведь уже доказанным считается тот факт, что оптимистам даровано, как минимум, около восьми дополнительных лет жизни, в отличие от тех, кто смотрит на жизнь пессимистически.

Обратите внимание на свой рацион, ведь не лишним будет добавить в него немного томатов, независимо от времени года, тем самым вы снизите риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более чем на тридцать процентов.

Не забывайте и о корнеплодах, которые более длительный срок сохраняют в своем составе полезные вещества и витамины, так, например, морковь поможет вам сохранить зрение, свекла понизит уровень холестерина в крови, снизит риск возникновения инсульта, а риск развития остеохондроза поможет снизить пастернак.

А те же хлебные корочки не торопитесь обрезать, наоборот, увеличьте их количество в своем рационе, так как именно в них в восемь раз больше содержится прониллизина, который является противораковым антиоксидантом, чем во всем хлебном мякише.

Если говорить о двигательной активности, то можно посоветовать «полюбить» ту же рутинную домашнюю уборку, ведь она способна дать потрясающие результаты, если вы затратите всего двадцать минут на мытье окон, то можете смело распрощаться с восьмьюдесятью калориями, а если на протяжении такого же времени вы будете пылесосить ковры, то их число возрастет до девяноста, а не любимая большинством женщин глажка белья, поможет избавиться еще от шестидесяти пяти калорий.

Не отказывайтесь от занятий сексом, ведь помимо того, что он также помогает в борьбе с лишними килограммами, так еще и помогает понизить уровень холестерина в крови, «разгоняя» ее.

Да и про гормон счастья – эндорфин, тоже не следует забывать, выработка которого происходит «ударными темпами» во время любовных утех.

В большей мере полезен утренний секс, так как именно в эти часы в нашем организме достаточно низкий уровень сахара, что позволяет ему более активно перерабатывать в энергию накопленные ранее калории.

А вот резких движений следует избегать, особенно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми недугами или же находится в группе риска по этим заболеваниям, ведь тот же резкий звук способен стать причиной сердечного приступа, особенно это касается гипертоников.

А происходит это по причине того, что на уровне природных инстинктов в каждом из нас заложена моментальная реакция на неожиданные и громкие звуки, так как их принято считать признаком надвигающейся опасности, а наш организм, на подобное предупреждение о ней, реагирует выбросом повышенной порции адреналина.

Не стоит особо прислушиваться к общественному мнению относительно своей персоны, ведь ученые доказали и то, что те, кто этого не делает, продлевают свою жизнь, так как уберегают себя от лишних стрессов и переживаний.

Старайтесь проживать в загородной зоне, ведь в таких местах уровень шума значительно ниже, а воздух чище, что не может не сказаться на состоянии вашего здоровья благоприятно.

Не отказывайтесь от содержания в своем доме домашних животных, так как владельцы собак и кошек в меньшей степени подвержены стрессовым ситуациям.

Займитесь на досуге любимым делом, пусть у вас появиться хобби, так как большинство долгожителей уверяют нас в том, что именно оно помогло им жить дольше, чем отведено среднестатистическому человеку.

Да и вообще, не оставляйте свой мозг «без работы», постоянно занимайте его решением нестандартных задач.

Помогает продлевать годы жизнь и классическая музыка, ведь проведенные исследования показали, что только музыка Бетховена способна понижать артериальное давление и успокаивать сердце, а скольких еще известных композиторов можно «привлечь» к укреплению своего здоровья.

Не забывайте и о своих зубах, ведь при ежедневном тщательном уходе за ними вы очистите свою ротовую полость от вредоносных бактерий, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, которые, в общем числе смертей, занимают более половины случаев, так что шесть дополнительных лет жизни вы, таким образом, тоже приобретете.

Смело вступайте в ряды доноров, так как регулярная сдача крови не только помогает другим людям обрести здоровье, но и вас избавит от многих сердечных проблем, ведь и этот факт доказан научным путем, и отданная вами кровь снизит риск возникновения сердечных приступов в семнадцать раз.

Больше времени следует посвящать и домочадцам, а проживание рядом с матерью способно понижать естественным путем артериальное давление, да и с проблемами, связанными с алкоголизмом, в этом случае справляться значительно проще.

Полезен и сон, только спите в меру, а оптимальная продолжительность ночного отдыха для взрослого человека должна составлять от семи до восьми часов.

Кстати, возвращаясь к разговору о физических нагрузках, следует вспомнить и о том, что не только занятия физкультурой необходимы нашему организму, можете посвятить свободное время и такому любимому занятию для каждой женщины, кок шопинг, он тоже полезен для нашего здоровья.

Берегите себя и живите долго и счастливо!

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