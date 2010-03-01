Донетчина: грипп A/H1N1 подтвержден у 652 больных

В Донецкой области на 1 марта лабораторно подтвержден пандемический вариант гриппа A/H1N1 у 652 больных, что на 114 человек больше, чем месяц назад (на 30 января грипп A/H1N1 был подтвержден у 538 жителей области).

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

С 22 по 28 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе сохраняется ниже эпидемического порога (на 49,9%).

Всего с начала мониторинга (с 30 октября 2009 года) общее количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе составило 512 тыс. 214 случая, в том числе детей до 18 лет – 265 тыс. 702 человек. Стационарное лечение получили 29 тыс. 428 больных, из них выписано по выздоровлению – 29 тыс. 229 человек.

Умерли с диагнозом «грипп, пневмония» 188 человек, в том числе 12 детей.