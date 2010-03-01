В Украине стало меньше абортов?

В Украине появилась тенденция к росту численности родов и уменьшению количества абортов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Тенденция к росту численности родов и уменьшению количества абортов повлияла на общий рост рождаемости в Украине. В 2009 году родился 518 351 ребенок (2008 год - 510 588 детей, 2007 год - 472 657 детей).

Благодаря постепенному внедрению системы современных перинатальных технологий (увеличение партнерских родов до 51%) удалось снизить уровень осложненных родов с 50% до 36,7%, что существенно влияет на уровень материнской и младенческой смертности. В результате этих мероприятий, снижен уровень заболеваемости новорожденных с 202 на 1000 новорожденных в 2007 году до 171,5 на 1000 новорожденных в 2008 году.

По информации Минздрава, показатель младенческой смертности в 2009 году составил 9,3 на 1000 родившихся живыми против 10,36 в 2008 году. Так, в 2009 году умерло 4802 ребенка в возрасте до 1 года (за 2008 год - 5049), что на 242 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снизилась смертность детей в возрасте 0-17 лет до 10 на 10 000 детей соответствующего возраста (2007 год - 10,6), у подростков 15-17 лет - 5,6 на 10 000 детей соответствующего возраста (2007 год - 6,5%) . То есть смертность детей во всех возрастных категориях имеет четкую тенденцию к снижению.

В Украине также снижен уровень инфицирования новорожденного от матери, больной ВИЧ/СПИД, с 7,2% в 2007 году до 6,2%, благодаря созданию четкой организационной системы деятельности родовспомогательных учреждений совместно с центрами профилактики и борьбы со СПИД.

Удалось снизить с 17,8 в 2007 году до 15 на 100 тысяч родившихся живыми показатель материнской смертности от причин, которые связаны с акушерскими осложнениями.