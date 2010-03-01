Возможный паводок в Киеве не угрожает метро

Возможный паводок в Киеве не угрожает подтоплению Киевского метрополитена и Бортничской станции аэрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Иван ГАВРИЛЮК.

Он объяснил, что тоннели метрополитена строятся так, чтобы туда не попадала вода, включая возможный паводок.

Также И.ГАВРИЛЮК отметил, что Бортничской станции аэрации паводок не угрожает в связи с тем, что станция находится на три метра выше критической точки для начала паводка, что составляет 715 см.