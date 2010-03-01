Кировоградщина: женщина в больнице после нападения лисы

14:21, 01 марта 2010
Страна
0

Состояние удовлетворительное

В селе Аджамка Кировоградского района Кировоградской области во дворе частного домовладения лиса укусила 74-летнюю женщину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в области.

Пенсионерка была госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы, ее состояние удовлетворительное.

Животное убили местные жители и доставили в лабораторию ветеринарной медицины для исследования. Специалисты убеждены, что лиса была больна бешенством.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter