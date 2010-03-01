Кировоградщина: женщина в больнице после нападения лисы
14:21, 01 марта 2010Страна
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Состояние удовлетворительное
В селе Аджамка Кировоградского района Кировоградской области во дворе частного домовладения лиса укусила 74-летнюю женщину.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в области.
Пенсионерка была госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы, ее состояние удовлетворительное.
Животное убили местные жители и доставили в лабораторию ветеринарной медицины для исследования. Специалисты убеждены, что лиса была больна бешенством.
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