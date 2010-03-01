В Украине приостановились темпы распространения ВИЧ

В Украине существенно приостановились темпы распространения ВИЧ-инфекции, стабилизировался уровень заболеваемости СПИД и смертности от СПИД в течение последних 4 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом говорится в докладе председателя Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД и другим социально опасным болезням Светлана ЧЕРЕНЬКО на коллегии по эффективности внедрения государственной политики противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД.

В то же время, по ее словам, в ближайшие несколько лет нельзя ожидать снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией, поскольку по расчетным данным количество ВИЧ-инфицированных в популяции втрое превышает количество официально зарегистрированных случаев заболевания, что требует усиления работы по их выявлению.

Несмотря на озвученные достижения в сфере противодействия ВИЧ/СПИД, остается еще много проблем, требующих немедленного решения. Прежде всего, это недостаточный уровень финансирования как из государственного так и из местного бюджетов мероприятий Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИД на 2009-2013 годы.

Так, на 2009 год на мероприятия этой программы, реализуемой Минздравом, Законом было предусмотрено 287 млн. 765 тыс. грн, а фактически профинансировано 167 млн. 863,1 тыс. грн. только на централизованную закупку антиретровирусных препаратов и диагностических тест-систем. Не были выделены средства на оборудование, что не позволяет развивать лабораторную сеть в Украине для диагностики ВИЧ-инфекции/СПИД, определения резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам (АРТ) и проводить качественный мониторинг эффективности лечения. Из 9 исполнителей Программы, финансирование для реализации ее мероприятий предусмотрено только для 4 исполнителей, причем его уровень крайне недостаточен. Особенно критично недофинансирования Департамента по вопросам исполнения наказаний, поскольку в заведениях этого ведомства на 1января этого года находится 5 тыс. 591 ВИЧ-инфицированных. На сегодня АРТ получают лишь 438 человек, что составляет 7,8% от общего числа ВИЧ-инфицированных.

Для профилактики распространения ВИЧ/СПИД в учреждениях Департамента и снижения уровня смертности от СПИД в Украине необходимо существенно увеличивать объемы тестирования на ВИЧ среди осужденных и антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных.

На заседании Коллегии отмечалось, что существенной проблемой, которая прямо связана с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, является недостаточная работа кабинетов "Доверия" в ЦРБ. Отсутствие полноценных по штатам кабинетов «Доверия» сказывается на качестве работы. В частности, значительное количество ВИЧ-инфицированных не становится на учет или отрывается от диспансерного наблюдения из-за низкого уровня проведения ДКТ. Кроме того, слабо налажено партнерство между правительственными, общественными, частными и международными организациями по вопросам борьбы со СПИД, а существующие в регионах неправительственные общественные организации к проведению пред- и послетестового консультирования не привлекаются.