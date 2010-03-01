Сапрофиты - скрытый враг в вашем доме

Мы каждый день пропускаем через свои легкие около 50 миллилитров пыли, причем происходит это не на улице, а дома. Именно дома образуется огромное количество пыли, а в замкнутом пространстве ее концентрация становится действительно высокой. К примеру, всего за год в городской квартире может образоваться до 30 килограммов пыли.

Сама по себе пыль не очень-то опасна, поскольку представляет собой мелкие частички размером от 0,005 до 0,1 миллиметра. То есть по большому счету пыль ненамного опаснее песка, который лишь немного крупнее. Дело все в том, что в домашней пыли живут сапрофиты, которые и представляют опасность – фрагменты сапрофитов и продукты их жизнедеятельности являются аллергенами. Именно из-за сапрофитов многие аллергики и астматики страдают в собственном доме.

Избавиться от пыли довольно просто, но это не означает, что аллергены будут нейтрализованы. Размеры частиц сапрофитов и их фекалий крайне малы, так что обычный пылесос не способен задержать их. Таким образом, пытаясь избавиться от пыли, мы только увеличиваем концентрацию аллергенов в воздухе – пылесос высасывает пыль из ковра, а сапрофиты проходят сквозь мешок и попадают в воздух.

Важно знать, что кроме сапрофитов в пыли присутствует множество других компонентов, как безобидных, вроде частиц кожи, волос или ткани, так и опасных. В пыли могут присутствовать бактерии, споры грибов и плесени, способные стать причиной серьезных заболеваний. В любом случае, даже если пыль явным образом не повлияет на здоровье, негативный эффект неизбежен.

Как бы то ни было, наша задача свести к минимуму концентрацию пыли в нашем жилище. Естественно, необходимо постоянно убираться, поскольку пыль образуется непрерывно. Кроме того важно учитывать, что пыль скапливается в недоступных для уборки местах. То есть вы можете хоть несколько раз в день протирать пыль и чистить пол, используя подметально-поломоечные машины, но пыль из укромных уголков все равно будет попадать в воздух.

Чтобы избежать этого, желательно хранить посуду, одежду, книги и другие предметы в закрытых шкафах. Таким образом, площадь поверхности, на которой скапливается пыль, уменьшится. Также стоит избегать ковровых покрытий, штор и мягкой мебели – в них скапливается огромное количество пыли. Отдельно стоит отметить мягкие игрушки – это пылесборник, с которым постоянно контактируют дети, что может стать причиной развития аллергии.

Выбирая мебель лучше отдавать предпочтение не мягкой мебели, а мебели с полированной поверхностью. С нее, в отличие от мягкой, легко удалять пыль. То же самое касается напольных покрытий. Вместо ковра или ковролина разумнее использовать ламинат, паркет или линолеум. Они намного гигиеничнее и в то же время прекрасно вписываются в любой интерьер.

Ну и, пожалуй, самое главное – держать в чистоте постель. Дело в том, что теплая влажная среда с большим количеством еды (чешуек человеческой кожи) – идеальное место для жизни и размножения сапрофитов. Ну а учитывая тот факт, что в постели проходит треть нашей жизни, лучше оградить себя от клещей. Надо регулярно чистить и проветривать постель, а от перьевых подушек нужно вовсе избавиться, заменив их синтетическими.

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