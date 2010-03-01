Кировоградщина: прекращена учеба в школе из-за разрушения

12:24, 01 марта 2010
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Погибших и травмированных нет

В селе Перчуново Добровеличковского района Кировоградской области прекращен учебный процесс в местной школе из-за частичного разрушения внешней стены.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.

Инцидент произошел 27 февраля, в субботу. Погибших и травмированных нет.

Площадь разрушения составила 120 кв. м. Учебный процесс временно прекращен, ученики переведены в общеобразовательную школу в селе Николаевка и обеспечены школьными автобусами.

Причина разрушения стены устанавливается.

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