Кировоградщина: прекращена учеба в школе из-за разрушения

В селе Перчуново Добровеличковского района Кировоградской области прекращен учебный процесс в местной школе из-за частичного разрушения внешней стены.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.

Инцидент произошел 27 февраля, в субботу. Погибших и травмированных нет.

Площадь разрушения составила 120 кв. м. Учебный процесс временно прекращен, ученики переведены в общеобразовательную школу в селе Николаевка и обеспечены школьными автобусами.

Причина разрушения стены устанавливается.