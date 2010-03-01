53 человека погибли в Западной Европе от урагана "Ксинтия"

По меньшей мере, 53 человека погибли в воскресенье, 28 февраля, в Западной Европе в результате урагана "Ксинтия". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на бельгийский телеканал "РТБФ".

Большинство погибших утонули в результате начавшегося в Вандее, что на западе Франции, наводнения.

Основной удар стихии пришелся на Францию, где число жертв достигло 50 человек. Еще три человека погибли в Германии. Ураган также "зацепил" страны Бенилюкса и Швейцарию. Общее число раненых приближается к сотне. Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ряд коммун на западе Франции затоплены, более миллиона домов лишились электричества.

Скорость ветра достигала 160 км/час. В европейских аэропортах были отменены или задержаны до тысячи рейсов.