Чем полезна соя

Что касается сытности сои, здесь она может поспорить с чем угодно. Я попробовала «посидеть» на соевых заменителях пару недель, и вот какие впечатления остались от этого эксперимента.

Среди «знатоков» здорового питания отношение к сое двоякое: один лагерь считает её супер-полезным продуктом и панацеей от всех болезней, другой — принципиально против: мол, соя — это «недо-еда», да ещё и выращенная с применением сомнительных технологий. Точку в этом споре наука, наверное, не поставит ещё долго, но вот кое-что можно проверить однозначно: например, вкусовые качества сои и её действенность в борьбе хотя бы с лишним весом.

Те, кому довелось шерстить прилавки супермаркетов в поисках диетического и низкокалорийного, наверняка заметили странную тенденцию: чем меньше в продукте сахара, жира, масла и т.п., тем он... дороже. Да-да, именно так: если вы хотите поесть и при этом остаться голодным, платить придется в полтора-два раза больше.

Но вот соевые продукты в этом смысле — приятное исключение. Стоят они на самом деле дешевле. Для сравнения: полкило лёгкого соевого майонеза обойдётся в среднем в 20-25 рублей, тогда как обычный такого же «литража» стоит 35-50 р. Цена соевого мяса — 22-25 рублей за 100 г, при том что при готовке оно волшебным образом увеличивается в объёме раз в 5-7. Лично мне одной 22-рублёвой упаковки хватило на 5 хороших порций второго, да ещё и с бульоном, хотя если вы будете разнообразить рацион, к мясу придётся добавлять томатную пасту и овощи для тушения.

Исключение составляют соевые напитки: цена за один литр может доходить до 150 рублей, однако тут загвоздка, видимо, в месте производства. Большинство из них — импортного происхождения и едут издалека, тогда как всё остальное прекрасно производится и в России.

Что касается сытности сои, здесь она вообще может поспорить с чем угодно. Тот же тофу — соевый творог — утоляет голод буквально с двух ложек! Ещё бы, ведь белка в нём больше, чем в обычном твороге и даже мясе.

Но: учтите, что у тофу очень специфический вкус. А точнее, его просто нет: этот продукт приобретает привкус всего, с чем вы его сочетаете. Я пробовала тофу двух видов — с добавлением лосося и с морской капустой; и оба раза кривилась после первого укуса, после второго же не могла оторваться. В общем, вся заковыка в том, как этот продукт приготовить. Если заморачиваться лень, он отлично сочетается с простым хлебом, в качестве замены сыра или паштета. Выходит сытный и вкусный завтрак, а жира и калорий в нём, считай, нет — в 100 граммах тофу всего 90 ккал (а в самом лёгком сливочном сыре — 160-190).

Довелось попробовать тофу и в ресторане. Там кусочки были просто обжарены в чесночном соусе и поданы с овощами — пальчики оближешь. Отлично идёт в качестве закуски к вину или просто добавки к основному блюду. Только учтите, что вместе с мясом его лучше не есть — в вас просто не влезет.

Кстати о мясе: при всех химических плюсах сои (аминокислот в ней хоть отбавляй), полноценно заменить «птичку» или парнокопытных она, к сожаленью, не может. Да, можно сдабривать соевые кусочки любыми специями и соусами (без них оно, как и тофу, практически не имеет осбственного вкуса), но консистенция и пищевые качества всё равно полностью не сравнятся с хорошо приготовленной говядиной или курицей. Так что «пересаживаться» на сою имеет смысл, пожалуй, только двум категориям диетиков: тем, кто хочет похудеть, и тем, у кого повышен уровень холестерина. Хотя «соевое похудание» — тоже спорный вопрос...

Если смотреть на цифры, соевые продукты не намного менее калорийны своих «прообразов». Для наглядности: в низкокалорийном соевом майонезе — 140-150 ккал, в самом лёгком традиционном может быть от 110 до 170. Тофу содержит около 90 ккал (обычный обезжиренный творог — 70-100). Существенно отличается только пищевая ценность мяса: в соевом — около 50-70 ккал на порцию, в обычном — от 100 до 500 в зависимости от способа готовки). Но и вкус, как мы помним, уступает значительно.

И обратите внимание! Не всё что соевое — низкокалорийное. Майонезы, творожки и пасты из сои делают как с нулевой, так и с 16-процентной, и с 23-процентной жирностью. А тут уже «диетичностью» и не пахло.

Но. Существенный диетический плюс соевых продуктов в том, что в них много белка. Спорить о пользе и вреде белковых диет можно бесконечно, но вот, что я уяснила на собственном опыте. От белка наедаешься быстро, и есть потом не хочется очень долго. От белка не тянет перекусывать шоколадками и другими «вредностями». И, наконец, от белка не бывает упадка сил, как на диетах на одной капусте или других не очень-то пищевых продуктах. За колебаниями веса, я, правда, не следила, но то, что стала меньше есть сладкого и мучного — это факт. А они, как известно, главные враги любого худеющего.

Лично я после кратковременного «соевого заплыва» полностью перейти на эти продукты не надумала. Смысла в этом, если вы не вегетарианец, не страдаете атеросклерозом или непереносимостью молока, по-моему, нет. А вот изредка включать сою в свой рацион вполне можно. Белка в ней много, жиры — исключительно растительные (и очень полезные), да и на женское здоровье, как выяснилось недавно, соя оказывает оздоравливающее влияние — способствует выработке женских гормонов и продлевает молодость. В общем, не так страшна соя, как её малюют, но и нет так уж и незаменима.

ostrovok.biz