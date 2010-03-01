В Чили жертвами землетрясения стали уже более 700 человек

В Чили, где в результате сильного землетрясения 27 февраля погибли 711 человек, произошло повторное землетрясение магнитудой 6,2.

По данным Геологической службы США, информации о жертвах и разрушения в результате новых толчков пока не поступало.

Эпицентр землетрясения находился в 109 км от города Талька, отмечает «Газета.ру».