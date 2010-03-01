В Чили жертвами землетрясения стали уже более 700 человек
10:48, 01 марта 2010Страна
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Эпицентр - в 109 км от г.Талька
В Чили, где в результате сильного землетрясения 27 февраля погибли 711 человек, произошло повторное землетрясение магнитудой 6,2.
По данным Геологической службы США, информации о жертвах и разрушения в результате новых толчков пока не поступало.
Эпицентр землетрясения находился в 109 км от города Талька, отмечает «Газета.ру».
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