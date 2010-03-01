Буковина: у женщин в три раза больше новообразований

Женщины в Черновцах в три раза чаще за мужчин болеют новообразованиями, а мужчины чаще за женщин страдают от инфарктов, инсультов и травматизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось на расширенной коллегии управления здравоохранения Черновицкого городского совета.

Количество впервые зарегистрированных болезней, или первичная заболеваемость, в прошлом году в Черновцах выросла на 8,2%. Рост состоялся за счет болезней сердечно-сосудистой системы в 1,5 раза, болезней уха 1,1 раза и болезней органов дыхания 1,2 раза.

Среди впервые зарегистрированных заболеваний в 2009 году в Черновцах наибольшие уровни имели болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, системы кровообращения и нервной системы.

В структуре первичной заболеваемости болезни системы кровообращения составляли 7,5% и занимали четвертое место, но в структуре первичного выхода на инвалидность их частица выросла до 28% и была первой причиной выхода на инвалидность. В структуре причин смертности эта патология в Черновцах уже длительное время занимает первое место, а ее удельный вес составляет 62,6%.

Как первичная заболеваемость, так и распространенность заболеваний среди женщин были в 1,2 раза выше, чем у мужчин. Заболеваемость по поводу новообразований и болезней эндокринной системы у женщин была в 3 раза выше, чем у мужчин. Однако, показатель заболеваемости на инфаркт миокарда у мужчин в 2 раза, а на инсульты в 1,2 раза выше, чем у женщин. Показатель травматизма у мужчин в 1,6 раза выше, чем у женщин.

По данным черновицких медиков, на протяжении последних лет в Черновцах наблюдается увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний и роста инвалидности и смертности от кардиоваскулярной патологии. Растет также из года в год уровень злокачественных новообразований, 40% обнаруженных больных раком умирают на протяжении года.