Лампы энергосбережения: так ли они безопасны?

Антон Меркулов, руководитель испытательной лаборатории «Центра Электромагнитной безопасности», кандидат биологических наук:В нашей лаборатории мы провели измерения электромагнитного поля, создаваемого энергосберегающими лампами. Эти лампы сейчас входят в широкое потребление и, в соответствии с проектом федерального закона об энергосбережении, они в недалеком будущем должны будут вытеснить обычную лампочку накаливания из нашего быта.

К сожалению, появляются слухи или, скажем, гипотезы о том, что эти лампы являются новым источником электромагнитного поля в среде обитания человека. Это мы и захотели проверить в нашей лаборатории. Сейчас мы проведем измерение интенсивности электрической магнитной составляющей электромагнитного поля, создаваемого стандартными лампами энергосберегающими, которые мы купили в торговой сети города Москвы.

В данном случае производится измерение фоновых значений, т.е. при выключенной лампе. Теперь мы включим лампу и повторим наши измерения. Как мы видим, показания по напряженности электрического поля резко возросли. Напряженность электрического поля, как промышленной частоты, так и напряженность электрического поля радиочастотного диапазона не превышают предельно допустимых уровней для такого вида источников. Для того, чтобы определить расстояние безопасности, т.е. минимальное расстояние, на котором соблюдается предельно допустимый уровень, мы используем другой прибор, который, как видите при приближении к лампе... и вот здесь, на таком расстоянии, т.е. расстоянии порядка 15 см от цоколя, как видите, предельно допустимый уровень, установленный в наших санитарно-экологический правилах и нормативах, превышается.

Если эти лампы будут устанавливаться, например, в ночниках или еще где-то, т.е. человек достаточно долгое время будет находиться рядом с такой лампочкой, на небольшом расстоянии, тогда это будет зона превышения предельно допустимых уровней. А если так, то мы вправе ожидать увеличения риска развития каких-то заболеваний, связанных вот именно с этим фактором.

Вот этот прибор, который называется «Анализатор спектра», позволяет понять, в каком же диапазоне частот работает наш источник электромагнитного поля. Как видите, фактически спектр чистый при выключенной лампе, когда мы лампу включаем, мы видим, что лампа является источником электромагнитного поля радиочастотного диапазона, скажем так: «фонит» в диапазоне от нескольких десятков килогерц до нескольких сотен килогерц. Мы, естественно, сопоставили в своей лаборатории результаты измерения электромагнитного поля, создаваемого обычной лампой накаливания и энергосберегающей лампой. Естественно, напряженность электрического поля в промышленности, т.е. 50 герц одинакова практически у той и у другой лампы, но в отличие от энергосберегающей лампы, лампа накаливания не является источником электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

Просто-напросто, меняя лампочку накаливания на лампу энергосберегающую, мы удваиваем электромагнитную нагрузку. Попытки решения одной проблемы, влекут за собой возникновение других проблем и что более важно, что более необходимо решать - это уже покажет будущее. Может быть, вот эти энергосберегающие люминесцентные лампы - это какой-то промежуточный этап, но по большому счету экономию электроэнергии, как таковой, действительно они будут обеспечивать.

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