Курильщики с дымом выдыхают ...интеллект

О вреде курения сказано многое. Все знают, о чем так настойчиво предупреждает Минздрав: в списке заболеваний, вызванных пристрастием к сигаретам, рак почти всех типов, поражения органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и многое другое. Как выяснилось, никотин также напрямую влияет на умственное развитие человека.

Исследователи из медицинского центра Тель-Хашомер (Израиль) провели тестирование более 20 тысяч призывников. Было установлено, что 28% призывников курят хотя бы одну сигарету в день, 3% бросили курить и 67% не курят.

IQ (коэффициент интеллекта) курильщиков оказался на 7,5 баллов ниже, чем у некурящих. Более того, чем больше сигарет человек выкуривал в день, тем ниже у него был IQ, отмечает УТРО.

Средний IQ некурящих составил 101 балл; курящих одну сигарету в день - 98, более пяти - 94,9; для тех, кто курит пачку в день.

В России тем временем продолжается ужесточение в табачной отрасли. В конце прошлого года в стране вступил в силу новый техрегламент, который появился благодаря присоединению РФ к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.

Согласно документу, новый вид пачки сигарет будет разительно отличаться от теперешнего. Не менее 30% лицевой стороны займет надпись «Курение убивает», на оборотной стороне разместятся еще более крупные, в половину площади, и более конкретные призывы, такие как «Курение ведет к раку легких», «Курение провоцирует выкидыши». Всего определено 12 таких устрашающих воззваний, каждое из которых в течение года должно появиться на пачках.

Другое серьезное нововведение - ужесточение требований к содержанию смолы и никотина в сигаретах: теперь оно не должно превышать 10/1 мг (до сих пор этот показатель составлял 14/1,2 миллиграмма). Выпуск пачек старого образца продлится до 26 июня 2010 г., после этого еще год возможна их продажа.

vlasti.net