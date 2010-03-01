Почему современные дети не едят фрукты и овощи

Фрукты и овощи у современных детей не в чести. Исследователи из Университета штата Северная Каролина, США, подсчитали, что калорийность среднего перекуса подрастающего поколения за 30 лет увеличилась более чем на 150 ккал.

Дети в наше время перекусывают в среднем три раза в день. Исследователи выяснили, что чаще всего они выбирают сладкие напитки, печенье, пирожные, конфеты, соленые закуски и другую калорийную и нездоровую еду. Сейчас калорийность перекусов у детей на 168 ккал выше, чем в 1977 году.

«Дети не только перекусывают слишком часто, — говорит автор исследования профессор Барри Попкин, — но и почти все время едят совершенно нездоровую пищу».

Попкин с коллегами проанализировали данные о пищевых привычках более чем 31 тысячи детей в возрасте от 2 до 18 лет за период с 1977 по 2006 годы. Оказалось, что в наше время постоянно перекусывают 98 процентов маленьких американцев.

Сейчас калорийность одного перекуса составляет в среднем 586 ккал. В 1977 году этот показатель составлял 418 ккал. При этом средняя калорийность дневного рациона детей за 30 с лишним лет увеличилась в среднем на 111 ккал за счет увеличения доли сладких и калорийных закусок.

С увеличением калорийности резко ухудшилось качество пищи: молока, молочных продуктов и фруктов с овощами дети стали есть гораздо меньше. «Дети предпочитают картофель фри в качестве закуски и вместо свежих овощей», — рассказывает Попкин.

Но он подчеркнул, что совсем отказаться от дневных перекусов невозможно: у детей небольшой объем желудка, а потребность в энергии очень высока.

Поэтому исследователи рекомендуют родителям воспитывать у малышей правильные пищевые привычки и приучать малышей есть в течение дня не вредные чипсы и конфеты, а полезные фрукты и овощи.

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