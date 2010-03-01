Список продуктов, которые обязательно проверят на ГМО

Министерство здравоохранения разработало перечень пищевых продуктов, в отношении которых осуществляется контроль содержания генетически модифицированных организмов (ГМО), и после согласования с соответствующими центральными органами исполнительной власти он будет утвержден на уровне правительства.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономики.

В указанный перечень входят продовольственное сырье и пищевые продукты, которые из него могут производиться, а именно: соя, кукуруза, картофель, томаты, кабачки, дыня, папайя, цикорий, сахарная свекла, рапс, лен, хлопок, пшеница, подсолнух, рис, пищевые добавки, выработанные из ГМО, и пищевые продукты для специального диетического потребления, полученные из ГМО.

Вместе с этим, Минэкономики собирается создать в системе Госпотребстандарта 17 лабораторий по определению качественного и количественного содержания ГМО в продукции.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики разработало законопроект о внесении изменений в законы "О безопасности и качестве пищевых продуктов" и "О защите прав потребителей" в части отмены обязательного требования указывать при этикетировке пищевых продуктов отметку "без ГМО" и установления обязательности указывать при этикетировке пищевых продуктов информацию о наличии в пищевом продукте зарегистрированных ГМО или выработке составляющих (ингредиентов) пищевого продукта из зарегистрированных ГМО.

Изменения предложены с целью недопущения неоправданных расходов субъектов хозяйствования на маркировку продукции и приведения национального законодательства в соответствие с европейским законодательством.

На сегодняшний день стоимость одного испытания пищевого продукта на содержание ГМО составляет от 600 до 800 гривен.

Сегодня в Украине действует 28 лабораторий, которые способны определять содержание ГМО в продукции, из них 9 – в системе Госпотребстандарта и 17 – в системе Минздрава.

Суть системы отслеживания заключается в том, что на первой стадии размещения на рынке товаров, которые состоят из ГМО или содержат ГМО, операторы должны обеспечить передачу такой информации в письменной форме оператору, который получает товар. Такая информация должна обязательно передаваться на всех последующих стадиях размещения товара на рынке от одного оператора к другому.