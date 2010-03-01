По всему миру прокатилась волна сильных землетрясений

Мощное землетрясение в Чили силой 8,8 по шкале Рихтера было не единственным в эти выходные. Сильные толчки были зафиксированы в разных странах мира, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Так, в Японии, в районе островов Рюкю произошло землетрясение силой 5,3 по шкале Рихтера. Его эпицентр находился на расстоянии 70 км от города Наго (префектура Окинава), а очаг землетрясения располагался на глубине 35 км. Жертв и разрушений в результате удара стихии нет.

В Афганистане очаг землетрясения силой 5,7 по шкале Рихтера находился на расстоянии 140 км от города Файзабад на севере страны. И там обошлось без трагических последствий.

В Аргентине, как сообщает телеканал B92 со ссылкой на аргентинский Национальный сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 20 км от города Сальта на северо-западе страны. Погибли 2 человека.

Последствия землетрясения в Чили пока точно неизвестны. По предварительным данным, жертвами стихии стали 300 человек. Однако нельзя исключать, что количество жертв вырастет. Около двух миллионов чилийцев остались без крова, 15 человек пропали без вести, повреждено 1,5 миллиона домов, заявила президент Чили Мишель Бачелет в обращении к нации, пишет РИА "Новости".

Цунами, вызванное землетрясением, достигло Курильских островов, Камчатки, Японии. По островам Полинезии цунами ударило волной 2-4 метра. Предупреждение против цунами объявлено на тихоокеанском побережье канадской провинции Британская Колумбия, где проходит зимняя Олимпиада.