Черкасской области не хватает более 1,5 тысяч врачей

В Черкасской области не хватает 1 тыс. 537 врачей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления здравоохранения и медицины катастроф Черкасской облгосадминистрации Юрий КУВИТА.

На протяжении прошлого года в Черкасской области численность врачей уменьшилась на 61 чел., и составила 4041 специалист. Дефицит врачебных кадров на начало 2010 года составляет 1537 человек. В частности, в области не хватает врачей-лаборантов, педиатров, фтизиатров, психиатров, патологоанатомов, рентгенологов, врачей общей практики семейной медицины.

По словам Ю.КУВИТЫ, дефицит кадров остается одной из самых главных проблем области здравоохранения Черкасской области.

Еще более сложной является кадровая ситуация на селе. Только за последние 4 года укомплектованность врачами лечебных амбулаторий уменьшилась с 69,1% до 60,8%, участковых больниц - с 71,3% до 68%.

Практически нерешенной остается проблема обеспечения медработников жильем. На протяжении 2009 года для медработников области выделено всего 4 квартиры в частности, 2 - молодым специалистам, имеющим право на внеочередное получение жилья.