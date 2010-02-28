Житомирщина: в результате пожара погибли двое малышей
15:50, 28 февраля 2010Страна
0
Отравились продуктами горения
В субботу в 12.05 в селе Высокое Черняховского района Житомирской области в частном жилом доме в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления возник пожар.
От отравления продуктами горения погибли двое детей, 2006 и 2007 гг. рождения, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
Пожар ликвидировали соседи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter