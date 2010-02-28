В столице Чили произошло сильное повторное землетрясение
14:53, 28 февраля 2010Страна
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100 человек - под обломками
В столице Чили – городе Сантьяго – произошло сильное повторное землетрясение (афтершок). Об этом сообщают очевидцы.
Кроме того, по данным властей чилийского города Консепсьон, около 100 человек находятся под обломками обрушившегося здания, сообщает www.gazeta.ru .
На данный момент в результате землетрясения в Чили погибли более 300 человек. Большинство местных жителей провели ночь на улице из-за угрозы афтершоков.
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