В прошлом году в Украину въехало 20,8 млн иностранцев
14:46, 28 февраля 2010Страна
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Более 8 тысяч иммигрировали
В 2009 году в Украину въехало 20 млн. 798 тыс. иностранных граждан (на 18% меньше, чем в 2008 году), сообщает Государственный комитет статистики.
Из них 714,9 тыс. чел. въехало по служебным делам, 1 млн. 350 тыс. – с целью туризма, 18 млн. 348 тыс. - по частным делам, 103,5 тыс. - на учебу, 8 тыс. 628 чел. иммигрировали.
Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Украину въехало 25,4 млн. иностранцев.
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