В прошлом году в Украину въехало 20,8 млн иностранцев

В 2009 году в Украину въехало 20 млн. 798 тыс. иностранных граждан (на 18% меньше, чем в 2008 году), сообщает Государственный комитет статистики.

Из них 714,9 тыс. чел. въехало по служебным делам, 1 млн. 350 тыс. – с целью туризма, 18 млн. 348 тыс. - по частным делам, 103,5 тыс. - на учебу, 8 тыс. 628 чел. иммигрировали.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Украину въехало 25,4 млн. иностранцев.