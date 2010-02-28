В Одесской области отравились воспитанники детсада
14:34, 28 февраля 2010Страна
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Диагноз - гастроэнтероколит
В городе Южное Одесской области в инфекционное отделение городской больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» госпитализированы шестеро детей, 2007 и 2008 гг. рождения, которые посещали детсад №5.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в очаге заболевания специалисты городской СЭС проводят комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
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