Погода на завтра

Завтра, 28 февраля, в Украине без существенных осадков, только ночью в западных, а днем в северных областях местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах страны, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных, центральных областях и на севере Левобережья при прояснениях до 9° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла; на крайнем юге и западе страны ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму и в Закарпатье до 12°.

В Киеве и Киевской области в последний день зимы облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман; днем местами небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 0-4° тепла, в Киеве - ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.