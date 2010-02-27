В Чили произошло землетрясение магнитудой 8,5

Землетрясение магнитудой 8,5 произошло сегодня в Чили.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки зафиксированы в 89 километрах к северу от города Консепсьон в центральной части страны, на глубине 55 километров. Жертвами землетрясения, которое произошло в ночь на 27 февраля, стали 76 человек.

Два региона Мауле и Ауракания объявлены зоной катастрофы. Сообщается о больших разрушениях на юге страны, в том числе на курорте Винья-дель-Мар. Аэропорт в Сантьяго закрыт, ему нанесен серьезный ущерб. Отменены все авиарейсы. Во многих городах нарушено телефонная связь и электроснабжение.

Остров Робинзона Крузо, входящий в архипелаг Хуан Фернандес, накрыла гигантская волна высотой три метра. Поселок на острове наполовину затоплен, люди эвакуировались на возвышенность.

Президент Чили Мишель БАЧЕЛЕТ в самое ближайшее время намерена вылететь в зону бедствия.

Как сообщалось, подземные толчки были зафиксированы в 03.34 по местному времени в 115 километрах к северу от расположенного в центральной части страны города Консепсьон, на глубине 55 километров. Первоначально сейсмологи сообщили о магнитуде 8,5, затем о 8,3. Через некоторое время Геологическая служба США вновь изменила показатели в эпицентре - до 8,8.

Подземные толчки длились от 10 до 30 секунд. Несколько часов спустя в центральной части Чили произошли новые подземные толчки магнитудой 6,2.

Специалисты считают, что подобное землетрясение может привести к крупным разрушениям и жертвам.

В Чили в мае 1960 года было зафиксировано крупнейшее в мире зарегистрированное землетрясение магнитудой 9,5. Тогда погибли 1 тис. 655 человек.