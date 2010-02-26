Медики для Евро-2012 будут стажироваться за границей

Медики из четырех городов, которые будут принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, в течение 2010-2011 годов пройдут стажировку в европейских городах, проводивших аналогичные мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК во время совещания с руководителями города Львова и области.

«Очень важно в этом году сформировать в четырех городах, принимающих Евро-2012, единые команды, которые в течение 2010-2011 годов смогут пройти стажировку в европейских городах, проводивших аналогичные мероприятия, а также собственными глазами увидеть, как проводится медицинское обеспечение масштабных событий. Я убежден, что за счет средств технической помощи в сотрудничестве с УЕФА это удастся сделать», - отметил И.ВАСЮНИК во время посещения львовской больницы скорой помощи.

В свою очередь, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ отметил, что по результатам совещания были обсуждены «аспекты стажировки врачей за границей для передачи новых знаний, и конкретные задания относительно улучшения медицинской инфраструктуры, включительно с закупкой машин скорой медицинской помощи».

И.ВАСЮНИК сегодня в Львове посетил городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где состоялось совещание по вопросам подготовки медицинской сферы к проведению в городе Евро-2012.