Во Львове обсудят подготовку медицинской сферы к Евро-2012

В этом году в Львове состоится всеукраинское совещание по вопросам подготовки сферы медицины к проведению в Украине чемпионата Евро-2012. Такое решение было принято сегодня во время посещения вице-премьер-министром Украины Иваном ВАСЮНИКОМ и городским председателем Львова Андреем САДОВЫМ Львовской городской больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Мы приняли решение о проведении в этом году на базе города Львова всеукраинского совещания по вопросам реализации концепции медицинского обеспечения на период Евро-2012. Это будет всеукраинское совещание, поэтому время его проведения будет согласовано с представителями всех городов, которые будут принимать чемпионат», - заявил во время посещения Львовской больницы скорой помощи И.ВАСЮНИК.

Также И.ВАСЮНИК отметил хороший уровень подготовки медицинской инфраструктуры в Львове.

Он отметил, что «Львов хорошими темпами готовит медицинскую инфраструктуру к Евро-2012. Это мы видим по проведенным ремонтам и имеющемуся оборудованию в городской больнице скорой помощи. Также мы очень довольны и уровнем 8-й городской клинической больницы, детской городской клинической больницы, городскими кардиоцентром и онкоцентром».