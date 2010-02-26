Жительница Пакистана родила в автомобильной пробке

15:39, 26 февраля 2010
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Из-за кортежа Президента

Жительница Пакистана родила девочку в автомобильной пробке, которая образовалась во время организации проезда президентского кортежа.

Как сообщает «Рейтер», женщина пыталась попасть в городскую больницу, когда полицейские заблокировали дороги для проезда Президента Асифа Али ЗАРДАРИ и его конвоя.

"Мы умоляли полицейских, объясняли, что это срочно. Но из-за приказа никого не пропускать до тех пор пока не проследует Президент, они отказали нам", - сказал брат роженицы Мохаммед ЗАФАР. "Это возмутительно. Люди несправедливо страдают каждый раз, когда кто-то из высших правительственных чиновников куда-то едет", - добавил он.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Президент А.ЗАДАРИ глубоко опечален инцидентом и уже распорядился начать расследование, сообщает государственное новостное агентство APP.

"Должны быть обеспечены альтернативные маршруты, чтобы люди не страдали", - цитирует его APP.

В Пакистане охране правительственных лидеров уделяется повышенное внимание, так как исламистские боевики часто пытаются подорвать автомобили чиновников или членов служб безопасности. На бывшего Президента Первеза МУШАРРАФА было совершено два подобных покушения.

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