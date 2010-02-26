Киев: осложнения эпидемической ситуации не предвидится

На протяжении февраля-марта осложнения эпидемической ситуации в Киеве не предвидится.

Об этом заявил Главный государственный санитарный врач города Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, такой прогноз он сделал, учитывая показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ и в связи с тем, что за весь эпидемический период гриппа и ОРВИ в 2009-2010 годах переболело почти 13,8% населения города.

А.ПОНОМАРЕНКО сообщил, что на 43-й неделе 2009 года эпидситуация по гриппу и ОРВИ в столице была не эпидемической - уровень заболеваемости соответствовал сезонному уровню. На 44-й неделе (с 26 октября 2009 года до 1 февраля 2009 года) заболеваемость увеличилась на 43,3%, гриппом переболели 26 тыс. 450 человек. В этот период заболеваемость на 13,9% превысила эпидпорог.

В целом, по показателям заболеваемости, эпидемический подъем в столице длился четыре недели.

«С 23 ноября 2009 года началась тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ», - сообщил А.ПОНОМАРЕНКО.

Он добавил, что за первые 7 недель текущего 2010 года заболеваемость гриппом и ОРВИ была стабильной, отвечала сезонной и находилась в пределах от 19 до 23 тысяч больных, что было ниже эпидемических порогов соответствующих недель от 2 раз до 20%.