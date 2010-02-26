Вопросы детского здравоохранения - приоритетны для фонда Ахметова

Вопросы детского здравоохранения являются приоритетными для фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», заявляет директор фонда Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», по словам А.ЗАБОЛОТНОГО, «мы стараемся максимально оперативно реагировать на все поступающие к нам запросы. При этом проблемы в детском здравоохранении были и остаются для нас наиболее приоритетными».

По его словам, Фонд «Развитие Украины» закупил и передал сегодня Донецкой областной СЭС 10 тысяч доз вакцины БЦЖ для иммунизации новорожденных против туберкулеза.

«Решение о закупке было принято в связи с острым дефицитом вакцины БЦЖ в Донецкой области. 10 тысяч доз вакцины удовлетворят потребность региона до начала апреля. Этот объем позволит минимизировать дефицит вакцины до возобновления государственных поставок, которые ожидаются не ранее апреля», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он заверил, что в случае задержки государственных поставок Фонд Ахметова будет готов оперативно отреагировать, «чтобы не допустить сбоя в графике вакцинации и не подвергать детей риску заражения туберкулезом на фоне эпидемии этого заболевания в Украине».

Директор фонда «Развитие Украины» также подчеркнул, что сложная ситуация с поставками вакцины БЦЖ сложилась не только в Донецкой области, но и в Украине в целом.

«Ранее Фонд Рината Ахметова уже закупал вакцину для детей Ровенской и Донецкой областей. Несмотря на то, что обеспечение регионов вакциной БЦЖ является функцией государства, но, понимая актуальность этой проблемы, Фонд и в дальнейшем будет держать ситуацию на контроле», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Донецкой области возник острый дефицит вакцины против туберкулеза (БЦЖ) для вакцинации новорожденных и ревакцинации детей и подростков.

По информации главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО, отсутствие плановой вакцинации влечет за собой повышение риска заболевания детей туберкулезом на фоне его эпидемии, а также нарушение в дальнейшем прививочного календаря против других инфекций.

В связи со сложившейся ситуаций Главное управление здравоохранения ОГА и областная СЭС обратились в Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» с просьбой предоставить благотворительную помощь для приобретения вакцины против туберкулеза для иммунизации новорожденных детей на ближайшие 2 месяца, т.е. март и апрель 2010 года.

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда – народный депутат Украины, бизнесмен Р.АХМЕТОВ.