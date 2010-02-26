Во время домашних родов умер младенец

Сотрудники милиции обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы тело младенца, скончавшегося во время домашних родов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. По словам собеседника агентства, смерть ребенка наступила за полчаса до появления сотрудников милиции, признаков насильственной смерти при осмотре тела обнаружено не было.

Труп новорожденного был найден в квартире на улице Луговой. Представитель правоохранительных органов не уточнил, в каком состоянии находится мать скончавшегося младенца, кем была вызвана милиция, а также кто принимал роды.

По факту происшествия проводится проверка, по результатом которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Департамент здравоохранения Москвы неоднократно выражал обеспокоенность в связи с ростом популярности домашних родов в столице. По мнению главы департамента Андрея Сельцовского, домашние роды чреваты опасными осложнениями и смертью рожениц и новорожденных.

Громкий судебный процесс в отношении пропагандистов родов на дому - организаторов Центра родительской культуры “Колыбелька” супругов Елены и Алексея Ермакорвых завершился в прошлом году в Санкт-Петербурге. В материалах уголовного дела упоминались шесть эпизодов гибели детей во время домашних родов и два эпизода нанесения новорожденным тяжелых травм, повлекших инвалидность. По итогам судебного разбирательства Елена Ермакова была приговорена к 5 годам и 4 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии-поселении. Алексей Ермаков получил 4 года и 10 месяцев заключения условно.

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