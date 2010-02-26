Какие препараты особенно опасны для детей

Американское агентство по надзору за лекарственными препаратами FDA опубликовало предупреждение, касающееся лекарств семейства LABA против астмы, а также еще нескольких препаратов, в связи с их опасностью для детей.

Согласно поступившим и проверенным FDA жалобам потребителей, применение лекарственных препаратов "Adware", "Symbicort", " Fordil", ”Sorbent" ьожет быть опасно для детей, привести к госпитализации, в связи с побочными эффектами и даже к летальным исходам.

FDA поставило эти лекарства под усиленный контроль и рекомендует как врачам, так и пациентам, пройти консультации по поводу возможных последствий и правильной комбинации перечисленных препаратов с другими, чтобы избежать негативных последствий.

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