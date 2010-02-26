В Одесском порту обнаружен контрабандный трамадол

В Одесском морском торговом порту межведомственная группа пограничников, сотрудников СБУ и таможни обнаружила почти полмиллиона таблеток «Трамадола».

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, препарат, который значится как наркотическое средство в утвержденном постановлением Кабинета министров Украины перечне наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, привезли в нашу страну из Индии.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 305 Уголовного кодекса Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».