Мифы о физической активности

1. Быть физически активным слишком дорого. Для этого необходимо оборудование, специальная обувь и одежда ... а иногда вы даже должны платить за пользование спортивными сооружениями.

Поддерживать физическую активность можно почти везде, для этого совсем необязательно какое-либо оборудование!

Ношение продуктов, дров, книг или детей является хорошей дополнительной физической активностью, как и подъем по лестнице вместо пользования лифтом. Ходьба является, возможно, наиболее широко практикуемым и рекомендуемым видом физической активности, причем абсолютно бесплатным. В некоторых городских районах имеются парки, прибрежные части или другие зоны для пешеходов, которые являются идеальными местами для ходьбы, бега или игр. Для того чтобы быть физически активным, совсем не обязательно ходить в спортивный зал, бассейн или другие специальные спортивные сооружения.

2. Я очень занят(а). Физическая активность занимает слишком много времени! Для улучшения и поддержания вашего здоровья необходимо уделять физической активности умеренной интенсивности всего лишь 30 минут пять раз в неделю.

Однако это не означает, что физической активности необходимо уделять 30 минут подряд. Физическую активность можно распределять в течение дня: 10 минут бодрой ходьбы три раза в день; или 20 минут утром и 10 минут позже в течение дня. Эти занятия могут стать составной частью вашей повседневной жизни - на работе, в школе, дома или во время игр. Ежедневно в течение всего дня вы можете совершать простые вещи - подниматься по лестнице, добираться на работу на велосипеде или выходить из автобуса на пару остановок раньше и проходить оставшийся путь пешком.

Даже если вы очень заняты, вы можете изыскать 30 минут среди повседневных дел и посвятить их физической активности для улучшения вашего здоровья.

3. У детей так много энергии. Они с трудом могут усидеть на месте. Нет необходимости тратить время или энергию на их обучение в отношении физической активности. Они и так очень активны. Для обеспечения здорового развития детям школьного возраста необходима ежедневная физическая активность от умеренной до высокой интенсивности, в общей сложности, не менее 60 минут. Тем не менее, уровни физической активности среди молодых людей в разных странах мира снижаются, особенно в бедных городских районах. По оценкам, менее одной трети молодых людей активны в достаточной мере для положительного воздействия на их нынешнее и будущее здоровье и благополучие.

Такое снижение уровней активности, в значительной мере, вызвано сидячим образом жизни, получающим все более широкое распространение. Так, например, дети все реже ходят в школу пешком или ездят на велосипедах, но проводят слишком много времени у телевизоров, перед компьютерами и играя в компьютерные игры, зачастую за счет физической активности и занятий спортом. Время, отводимое в школах на занятия физкультурой и другие виды физической активности, также сокращается.

Важно, чтобы модели физической активности и здорового образа жизни, приобретенные в детстве и подростковом возрасте, сохранялись на протяжении всей дальнейшей жизни. Следовательно, для будущего здоровья всех людей необходимо улучшение уровня физической активности среди молодых людей.

4. Физическая активность - это для людей "в расцвете лет". В моем возрасте мне не стоит об этом беспокоиться.

Регулярная физическая активность улучшает функциональное состояние и качество жизни пожилых людей. Пожилым людям рекомендуется уделять физической активности умеренной интенсивности не менее 30 минут 5 раз в неделю.

Регулярная физическая активность может облегчить течение многих неинфекционных болезней (НИБ), распространенных среди пожилых людей (таких, как сердечно-сосудистые заболевания, остеоартрит, остеопороз, гипертония), и способствовать предотвращению падений. Кроме того, физическая активность способствует улучшению психического здоровья и когнитивной функции пожилых людей, а также облегчает ведение таких расстройств, как депрессия и тревога. Благодаря активному образу жизни пожилые люди имеют регулярные возможности для знакомств с новыми людьми, поддержания социальных взаимоотношений и общения с другими людьми всех возрастных групп.

В то время как активный образ жизни с раннего возраста может способствовать профилактике многих болезней, регулярные движения и активность могут также способствовать выявлению нарушений функций и боли, связанной с этими состояниями. Важно то, что физическая активность полезна в любом возрасте и начинать регулярные занятия никогда не поздно.

5. Физическая активность необходима только в промышленно-развитых странах. В развивающихся странах имеются другие проблемы.

По меньшей мере, 60% населения мира не соблюдает рекомендуемые уровни физической активности, необходимые для положительного воздействия на их здоровье. Физическая активность является независимым изменяемым фактором риска развития широко распространенных неинфекционных болезней, которые привели более чем к 35 миллионам случаев смерти в 2005 году. В настоящее время НИБ являются основной причиной смерти и инвалидности во всем мире. Важно то, что 80% случаев смерти от широко распространенных НИБ происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Поэтому, НИБ, связанные с физической инертностью, являются огромной проблемой общественного здравоохранения в большинстве стран мира.

Уровни инертности высоки практически во всех развитых и развивающихся странах. В развитых странах более половины взрослых людей ведут недостаточно активный образ жизни. В быстро растущих больших городах развивающихся стран физическая инертность является еще более серьезной проблемой. Урбанизация привела к появлению некоторых факторов окружающей среды, которые препятствуют физической активности, особенно в области транспорта и занятости. В сельских районах развивающихся стран сидячее времяпрепровождение (например, перед телевизором) также становится все более популярным.

По материалам Всемирной организации здравоохранения.