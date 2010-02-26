В Украине остаются подтопленными 510 частных домов и 3212 усадеб

В пяти регионах Украины из-за непогоды остаются подтопленными 510 частных жилых домов и 3212 усадеб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Крыму, в городе Красноперекопск подтоплено три жилых дома.

В Херсонской области, в 34 населенных пунктах семи районов и в областном центре подтоплено 478 жилых домов и 3019 усадеб.

В Николаевской области, в селе Николаевское Жовтневого района подтоплено 18 жилых домов и 166 усадеб.

В Луганской области, в селе Роскошное Лутугинского района подтоплено 11 жилых домов и 10 усадеб.

В Днепропетровской области, в областном центре и в селе Ульяновка Петриковского района подтоплено 17 усадеб.

В ликвидации подтоплений от МЧС, Госводхоза и коммунальных служб задействованы 199 человек и 51 единица техники и механизмов, в том числе 59 спасателей с 11 единицами техники.