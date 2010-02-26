Чем полезна курага

Поддерживает сердце. Хороший источник кальция, магния, фосфора, а особенно калия. Этот минерал регулирует водно-солевой баланс в организме, понижает кровяное давление, обеспечивая нормальную деятельность сердечно-сосудистой системы, снимает отеки.

Стимулирует кроветворение. За счет высокого содержания железа улучшает кроветворение.

Улучшает зрение и кожу. Желтоватый цвет сухофрукта объясняется высоким содержанием провитамина А. В организме он превращается в активную форму и благоприятно действует на глаза, кожу, кроветворение.

Суточная доза. До 200 г.

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