Чем полезна курага
10:53, 26 февраля 2010Страна
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Стимулирует кроветворение
Поддерживает сердце. Хороший источник кальция, магния, фосфора, а особенно калия. Этот минерал регулирует водно-солевой баланс в организме, понижает кровяное давление, обеспечивая нормальную деятельность сердечно-сосудистой системы, снимает отеки.
Стимулирует кроветворение. За счет высокого содержания железа улучшает кроветворение.
Улучшает зрение и кожу. Желтоватый цвет сухофрукта объясняется высоким содержанием провитамина А. В организме он превращается в активную форму и благоприятно действует на глаза, кожу, кроветворение.
Суточная доза. До 200 г.
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