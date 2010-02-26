Гигантский айсберг откололся от Антарктиды

От ледника Мерц на побережье Антарктиды в Южный океан откололся гигантский айсберг - площадь его верхней части равна около 2,5 тыс квадратных километров, что сравнимо с территорией герцогства Люксембург, передает Reuters. По словам ученных данный айсберг был вытолкнут в океан другим гигантским айсбергом. Появление такого крупного ледяного образования может оказать влияние на океанские течения, считают представители австралийского антарктического отделения и кооперативного исследовательского центра изучения изменений климата, дислоцирующего в городе Хобарт на острове Тасмания.

Газета.ру