Откуда мешки под глазами

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сумели объяснить, почему образуются мешки под глазами. В ходе исследования, проведенного американскими учеными, выяснилось, что мешки под глазами образуются из-за возраста.

Раньше было принято считать, что мешки под глазами возникают из-за грыжи, которая появляется под нижним веком, а также из-за провисания глазничной перегородки, удерживающей жировую ткань в глазнице.

Пластика век, или блефаропластика, в пластической хирургии является, пожалуй, наиболее распространенной косметической операцией, которая позволяет избавиться от излишков кожи, жира, а также от нависания верхнего века, в этом случае речь идет о блефаропластике верхнего века, и от мешков под глазами - блефаропластика нижнего века. Блефаропластика как пластическая операция по подтяжке век основана непосредственно на укреплении глазничной перегородки.

Ученый Патрик Уэйанс занимался в течение нескольких лет изучением внутриглазничной жировой ткани. Исследование проводилось с участием 30 человек 12-80 лет. С помощью магнитно-резонансной томографии исследователи обнаружили взаимосвязь образования жировой ткани с возрастом человека. Таким образом, чем старше человек, тем больше образуется жировой ткани, которая скапливается в виде мешков под нижним веком, причем здесь не имеет значения плотность глазничной перегородки.

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