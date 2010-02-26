Кому соки противопоказаны

Так, картофельный сок, который снижает давление, противопоказан диабетикам, потому что в нем содержится большое количество крахмала. При заболевании диабетом также нельзя использовать и виноградный сок - он полезен для сердца и сосудов, но повышает уровень сахара в крови.

Поосторожнее с морковным соком! Не следуйте рекомендации принимать по три литра этого напитка в день, как предлагает британский джусокотерапевт Н. Уокер. Это прямой путь к гипервитаминозу - перенасыщению организма витамином А.

Откладываясь в коже, он окрашивает в цвет охры пятки, ладони, а там и все тело. А дальше - возможны потеря аппетита, рвота, сонливость, повышение температуры, сыпь и шелушение кожи. Взрослым достаточно полстакана в день, детям 8–12 лет - по 1/3, детям 4–7 лет - по 1/4 стакана, малышам от года до трех лет по 2–3 столовые ложки, а ребенку до года - по одной.

И вообще, 200–300 мл в день любого свежеотжатого сока - разумная норма. Диетологи советуют разбавлять их водой и принимать 2–3 раза в день по 100–150 мл. Большее количество может вызвать раздражение слизистых оболочек, метеоризм и ощущение тяжести в желудке, пишет Новая.

Это особенно критично при воспалительных заболеваниях желудка гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни, хроническом холецистите и гепатите, проблемах с поджелудочной железой и кишечником.

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