Фонд Ахметова закупил вакцину БЦЖ для новорожденных

Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" закупил вакцину БЦЖ для новорожденных Донецкой области, сообщила в интервью УНИАН главный детский фтизиатр Донецкой области Татьяна КИРИЛЛОВА.

По ее словам, проблемы с поставкой вакцины в регион существуют уже несколько лет подряд.

"В 2009 году Донецкая область была обеспечена вакциной БЦЖ лишь на 60 %, несмотря на это план вакцинации новорожденных был выполнен, за счет остатка вакцины с 2008 года. Однако мы прививали лишь новорожденных детей. Вакцинация же детей возрастной группы 7- 14 лет не проводилась," - отметила главный детский фтизиатр области.

Т.КИРИЛЛОВА подчеркнула, что тяжелая ситуация по обеспечению вакциной БЦЖ сохраняется и в 2010 году. "Вакцины до сих пор нет. Родители обеспокоены, ведь новорожденных детей выписывают из роддомов без вакцинации, они незащищены от инфицирования. А учитывая сложную ситуацию по заболеваемости туберкулезом в Украине, риск незащищенных детей заболеть возрастает многократно. Поэтому Областное управление здравохранения и Областная СЭС обратились в Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" с просьбой помочь приобрести БЦЖ-вакцину для новорожденных," - заявляет Т.КИРИЛЛОВА.

По словам главного детского фтизиатра, фонд откликнулся на просьбу и закупил 10 тысяч доз вакцины БЦЖ, которые уже сегодня получит Областная СЭС, а в понедельник 1 марта, вакцина будет доставлена во все города и районы области. "Этого количества вакцины нашей области хватит на полтора месяца, а в апреле мы ожидаем поставок от Минздрава. Наши медики стараются рационально расходовать каждую порцию вакцины, избегая потерь. Для этого формируются группы детей соответственно количеству доз вакцин, их приглашают на определенное время в прививочные кабинеты, таким образом вакцина используется полностью и не допускается ее переливание," - сказала Т.КИРИЛЛОВА.

Она напомнила, что помощь фонд уже оказывал и в 2008 году, когда были такие же проблемы с централизованными поставками вакцины БЦЖ. "Мы благодарны фонду Ахметова за решение этого сложного вопроса и надеемся на дальнейшую помощь," - отметила главный детский фтизиатр Донецкой области.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2010 году в Донецкой области возник острый дефицит вакцины против туберкулеза (БЦЖ) для вакцинации новорожденных и ревакцинации детей и подростков. По информации главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО отсутствие плановой вакцинации влечет за собой повышение риска заболевания детей туберкулезом на фоне его эпидемии, а также нарушение в дальнейшем прививочного календаря против других инфекций.