В торговой сети забраковано 99,9% игрушек

В 2009 году специалисты Кировоградского областного управления защиты прав потребителей забраковали качество 99,9% детских игрушек, которые реализовывались в торговой сети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в облгосадминистрации сообщила заместитель начальника управления Алла ДУДНИК.

По ее словам, всего на соответствие стандартам качества было проверено 7,5 тыс. игрушек. Абсолютное большинство из них оказалось китайского или неизвестного производства.

Также А.ДУДНИК сообщила, что специалисты управления в прошлом году проверили 678 предприятий, установлено 4 тыс. случаев нарушений прав потребителей (в 2009 году – 3,2 тыс.).

«Проверено товаров на общую сумму 5,6 млн. грн., из которых забраковано качество продукции на 1,5 млн. грн.», - подчеркнула А.ДУДНИК.

Она отметила, что в области увеличилось количество товаров, которые не отвечают требованиям действующего законодательства, в частности, продуктов питания. Так, на 39% больше забраковано масложировой продукции, на 15% - хлебобулочных изделий.

По словам А.ДУДНИК, в 2009 году к административной ответственности за нарушение прав потребителей привлечено 660 человек (в 2008 году - 585).