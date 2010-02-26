Пресс-конференция на тему: “Украина получит около 100 млн. долларов на борьбу с туберкулезом” о получении Украиной помощи мирового содружества в размере около 100 млн. долларов на борьбу с эпидемией туберкулеза. Участники: Татьяна Бахтеева, председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения; Василий Князевич, министр здравоохранения Украины; Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»; Светлана Черенько, председатель комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально-опасным болезням; Гундо Вайлер, международный эксперт ВООЗ по вопросам туберкулеза и СПИДа; Александр Галинский, председатель Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний; Андрей Клепиков, исполнительный директор МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»; Екатерина Гамазина, директор организации PATH (Программа оптимальных технологий в отрасли здравоохранения) в Украине; Иван Усиченко, президент Общества Красного Креста в Украине; Эллиот Перлман, председатель правления МОО «Международный институт по проблемам ВИЧ/СПИДа и туберкулеза»; Владимир Жовтяк, председатель координационного совета ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 044 502 52 12; 050 474 34 42; ttregobchuk@fdu.org.ua