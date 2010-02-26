Потопа в Украине не будет

Нынешняя весна будет сложной, но не апокалипсической, как в этом пытаются убедить украинцев политики. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

В частности, как отмечает издание, ситуация в Закарпатье даже не напоминает 2008 год, когда снежный покров в Карпатах достигал 220 см. В настоящее время самый глубокий снег здесь измеряется в 70 см. Как сообщил изданию начальник Главного управления МЧС в Закарпатской области Владимир БОДАК, «пока нет никаких оснований прогнозировать сильное наводнение в регионе, разве что будет резкое потепление, и на две-три недели зарядят сильные дожди».

По информации издания, не следует ожидать масштабного стихийного бедствия и в остальных регионах Украины. По мнению специалистов, развитие событий будет зависеть от погодных условий будущей весны. В этом году накоплены значительные запасы снега, отмечается неглубокое промерзание ґрунта, однако если не будет резкого повышения температуры и частых осадков, то даже масштабного подтопления территорий можно будет избежать.

Однако, в отличие от последних лет, когда весенние паводки были ниже или ближе к норме, в этом году на большинстве рек равнинной территории Украины возможно превышение нормы, поэтому паводки будут сопровождаться выходом воды в поймы и подтоплением территорий. Самых высоких уровней воды, выше средних многолетних максимумов весеннего половодья, стоит ожидать на Десне, притоках Среднего Днепра, реках бассейна Южного Буга и Ингула. В это время наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Сумской, Черниговской и Черкасской областях и частичное превышение - в Карпатах. На реках Карпатского региона и Крыма ожидается половодье в пределах среднестатистического.

Кроме случайных факторов (осадков), в прогнозах снеготаяния появился и техногненный аспект, связанный с застройкой пойм рек в больших населенных пунктах. Намывание территорий и другие работы, которые суживают русло, могут привести к увеличению амплитуды подъема воды. У Гидрометцентра нет никакой информации о зданиях на берегу Днепра в Конче-Заспе, но эти работы привели к очевидному сужению русла реки, и вода может потечь на противоположный Конче-Заспе левый берег столицы, затопив часть Дарницкого района. При условии негативного, но практически невозможного сценария, повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева достигнет 2 метров по сравнению с текущим уровнем. Но для этого необходимо, чтобы одновременно на Днепре, Десне и Припяти началось интенсивное снеготаяние, чего, по-видимому, не будет, пишет еженедельник.

Пропуск весеннего половодья на регулируемых реках зависит не только от природных условий, но и от регулирования работы гидроэлектростанций. Ключевым объектом в этой ситуации становится каскад днепровских водохранилищ и Днестровского водохранилища. В это время, по данным МЧС Украины, на Днепровском водохранилище подготовлено 9 куб. км свободных емкостей. Чтобы «срезать» пики половодья, эти объемы наращиваются до 14 куб. км - такой объем таяния снегов бывал в отдельные годы, отмечают «Комментарии:».

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