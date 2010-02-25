Таджикистану грозят экстремальные климатические явления

Вызванное ростом температур и отступлением ледников сокращение водных ресурсов может привести к конфликту между государствами, испытывающими дефицит воды, утверждает Oxfam.

Как сообщает The Guardian, по данным британской благотворительной организации Oxfam, Таджикистану в связи с изменением климата угрожает нехватка воды со всеми вытекающими неблагоприятными последствиями. В опубликованном сегодня докладе говорится о таянии ледников Памира, росте числа заболеваний, засухах, оползнях и нехватке продовольствия.

Так, в 2008/2009 годах в отдельных регионах более месяца стояли двадцатиградусные морозы - для субтропиков явление неслыханное. На юге страны, напротив, наблюдалась аномальная жара. К 2050 году Таджикистан может лишиться до 30% ледников, прогнозирует начальник местного Центра по изучению изменения климата Илхомджон Раджабов.

Поскольку таджикские ледники, помимо внутренних нужд, питают Аральское море и обширные территории Узбекистана и Туркмении, создается также угроза "волнового эффекта", который в ближайшие десятилетия может выразиться в борьбе за водные ресурсы между среднеазиатскими странами, предостерегает Oxfam.

www.inopressa.ru