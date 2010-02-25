Общение с родителями - залог правильного развития детей

Правильное развитие детей кроется в непосредственном общении с родителями. К таким выводам пришли участники международной конференции по вопросам воспитания подрастающего поколения, проходившего в австралийском городе Брисбен.

По словам профессора психологии Кэтрин Ли, чем больше свободного времени родители проводят со своими детьми, тем счастливее и крепче будет семья. "Бытует мнение, что если малыша загружать уроками, спортивными занятиями, посещениями кружков, покупать ему дорогие игрушки, то из него вырастет образованный, счастливый член общества, - говорит психолог. - Поверьте, что это не так". Опираясь на данные десятилетнего исследования, профессор Ли подчеркнула, что самым ценным все равно будет общение с мамой и папой. "Соберите с ребенком конструктор, поиграйте в мяч, сотворите вместе какую-нибудь глупость, посидите перед телевизором, устройте чаепитие, - советует специалист. - Пользы ребенок получит намного больше, чем от сделанных уроков".

"В современном мире дети, как никто другой, нуждаются в участии, - подчеркивает профессор Ли. - Не упускайте ни малейшей возможности подарить им частичку своего тепла".

В то же время профессор отмечает, что недостаточно исследована роль отца и его влияние в процессе формирования ребенка, как личности. "Когда мы говорим о воспитании, то, в первую очередь, возлагаем ответственность на мать, - подчеркнула Ли. - Однако в последнее время наблюдается похвальная тенденция к всевозрастающему интересу отцов к своим детям".

"Если мы хотим, чтобы отцы принимали участие в воспитании детей, то должны предоставить им эту возможность, - говорит Ли. - Мужской подход все-таки отличается от женского, а роль отца в развитии личности мы только начинаем осознавать".

ami-tass.ru