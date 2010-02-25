ВОЗ решила продлить пандемию гриппа

Всемирная организация здравоохранения не считает, что пик заболеваемости гриппом А/H1N1 пройден во всех без исключения регионах мира, и не намерена в ближайшее время изменять статус пандемии гриппа.

Об этом говорится в пресс-релизе ВОЗ по итогам состоявшейся в среду телеконференции экспертов чрезвычайного комитета международной организации, передает www.lenta.ru.

Как отмечается в документе, в большинстве стран мира заболеваемость гриппом А/H1N1 остается низкой или умеренной, однако в отдельных регионах, например – в Западной Африке, отмечаются новые вспышки инфекции. Кроме того, дополнительный рост заболеваемости возможен с наступлением зимы в южном полушарии.

В связи с этим эксперты ВОЗ пришли к заключению, что пик заболеваемости новым гриппом миновал не во всех регионах, что означает, что для возможного изменения уровня угрозы пандемии необходимы дополнительное время и более подробная информация о распространении новой инфекции.

Основываясь на рекомендациях экспертного органа, генеральный директор ВОЗ Маргарет ЧЕН приняла решение сохранить объявленную летом прошлого года фазу пандемии гриппа. Следующее заседание чрезвычайного комитета ВОЗ состоится в течение ближайших нескольких недель.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента начала пандемии гриппа А/H1N1 в апреле прошлого года от этой инфекции скончались более 16 тысяч человек. Впрочем, как подчеркивают эксперты ВОЗ, эти оценки носят предварительный характер, реальное же число жертв может оказаться существенно выше.

В то же время, как сообщал УНИАН, польские ученые считают обычный сезонный грипп намного опаснее свиного. По словам руководителя Польского общенационального центра по делам гриппа профессора Лидии БРИДАК, в мире ежегодно гриппом болеет 1,5 миллиардов людей из 6,7 млрд. населения Земли, из которых умирает около 1 миллиона (0,06% смертей от количества больных – УНИАН).

25 января с. г. во время пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге с 25 по 29 января Комитет ПАСЕ по социальным вопросам провел слушания на тему: "Фальшивая пандемия - угроза для здоровья". Слушания инициировал известный эпидемиолог Вольфганг ВОДАРГ, который возглавляет подкомитет по здравоохранению, входящий в комитет по социальным вопросам, здравоохранению и семье Совета Европы. Он предлагал СЕ расследовать деятельность фармацевтических компаний, которые ради увеличения собственных прибылей сильно преувеличили степень угрозы свиного гриппа. По мнению В.ВОДАРГА, производители противогриппозных препаратов и вакцин оказывали давление на Всемирную организацию здравоохранения и заставили ее объявить свиной грипп пандемией.

При этом Парламентская Ассамблея Совета Европы решила не проводить дебаты по срочной процедуре относительно “фальшивых” пандемий.