В Египте произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло сегодня вечером в Египте.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил Национальный институт геофизики.

По данным Института, толчок был зафиксирован на западном берегу Нила в 18 километрах от города Армант в Верхнем Египте. Он ощущался на площади в 200 километров к северу в направлении Луксора и к югу в направлении города Идфу.

Жертв и разрушений нет.

Такие землетрясения небольшой силы, по словам ученых, обычное явление для долины Нила Верхнего Египта и происходят регулярно.