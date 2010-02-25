В Египте произошло землетрясение
11:43, 25 февраля 2010Страна
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Магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло сегодня вечером в Египте.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщил Национальный институт геофизики.
По данным Института, толчок был зафиксирован на западном берегу Нила в 18 километрах от города Армант в Верхнем Египте. Он ощущался на площади в 200 километров к северу в направлении Луксора и к югу в направлении города Идфу.
Жертв и разрушений нет.
Такие землетрясения небольшой силы, по словам ученых, обычное явление для долины Нила Верхнего Египта и происходят регулярно.
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